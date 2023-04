Lyon : le Peinture Fraîche Festival change de lieu d’exposition 

Et à cette occasion, l’évènement n’aura plus lieu dans la Halle Debourg, mais à quelques centaines de mètres dans les anciennes usines Fagor-Brandt. Ce lieu propose un "terrain d’expression inédit pour les artistes", expliquent les organisateurs dans un communiqué. La surface y est deux fois plus grande à l’intérieure et quatre fois plus importante à l’extérieure par rapport à la Halle Debourg.

"De quoi développer un nouveau concept et offrir au public une visite renouvelée", indique l’organisation.

A noter que cette 5ème édition sera la seule et l’unique qui se tiendra dans les usines Fagor-Brandt puisque le lieu sera ensuite transformé en entrepôt TCL.