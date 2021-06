Le festival de Street Art "Peinture Fraiche " revient cette année à Lyon !

La 3e édition du Peinture Fraiche festival à Lyon aura lieu du 1er au 31 octobre 2021 à la Halle Debourg.

Elle était présentée dans le 7e arrondissement de Lyon chez 6e Sens Immobilier, qui se trouve être le partenaire majeur du festival. Les organisateurs ont dévoilé avec enthousiasme, la programmation 2021.

Axées sur les thèmes des nouvelles technologies, de l’écologie, du regard féminin et de l’abstraction, ces quatre grandes tendances domineront la programmation de cette année.

Parmi les artistes internationaux, on pourra retrouver YGREK (Suisse) et DAIS (Danemark), dans la thématique sur la technologie. Les artistes Ceepil (Belgique) et Louis Masai (Angleterre), seront eux aussi présents pour une thématique qui sera davantage portée sur l’écologie.

Du côté de l’abstraction, on pourra retrouver Angel Toren (Espagne et Tim Zdey (Paris).

Et le regard féminin sera porté par les artistes Madame (Paris) et Raquel Rodrigo (Espagne).

Néanmoins, le directeur artistique, CART’1 précise qu’il tient bien à ne pas "freiner" la créativité des artistes, et qu’aucun thème n’a été, ou ne sera imposé. Les grandes tendances ne cloisonneront donc pas les artistes, mais donneront simplement des directions.

"La ville de Lyon, tout comme la Métropole, sont heureux d’être aux côtés de ce bel évènement qui place le Street Art au cœur de la Métropole. La ville en avait besoin et peut-être que le Street Art aussi", a déclaré Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe au maire de Lyon chargée de la Culture lors de la conférence de presse ce matin.

"Notre ville veut soutenir la création locale, nationale ou international. Peinture Fraîche réunit les trois car ces croisements sont bénéfiques pour la scène locale. Ce festival réunit une dimension artistique, d’engagement solidaire, environnementale", a poursuivi l’élue.

Concernant les nouveautés cette année, une visite virtuelle à 360° du parcours sera possible. En effet, les organisateurs du festival ont souhaité "s’adapter à la crise sanitaire qui limite les déplacements". Accessible partout, cette technologie permettra au public de voir les œuvres même en restant chez soi.

Seconde nouveauté, des time-lapse en réalité augmentée permettront de suivre la construction des œuvres de A à Z.

De nombreuses activités tel que des zones d’ateliers, des murs d’expression libre, des bornes d’arcades, des sérigraphies en direct, des graffitis sur tablette jusqu’aux podcasts seront proposés. Un Art show, des boutiques et un restaurant seront également disponible sur place, si la situation sanitaire le permet toujours.

Au total, le festival regroupera une vingtaine d’artistes locaux et une vingtaine d’artistes nationaux et internationaux.

La suite de la programmation sera révélée progressivement sur les réseaux sociaux.

Les tarifs seront de 5 euros par personnes, avec des tarifs réduits et une gratuité pour les enfants de moins 10 ans.

La billetterie se fera uniquement en ligne, afin d’éviter les attroupements et files d’attentes.

J.N