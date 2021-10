Lyon fait désormais partie des "Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens"

Le maire Grégory Doucet et tous les maires d'arrondissements ont signé ce lundi la "charte des Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens" à l'Hôtel de Ville.

Lyon s'associe au Réseau Environnement Santé "pour informer, sensibiliser la population et activer les leviers en sa possession" pour contrer le développement de ces substances qui impactent le système hormonal humain et qui peuvent entraîner des maladies chroniques telles que de l'asthme, des cancers, du diabète et de l'infertilité.

"C’est un enjeu majeur de santé publique qui nous concerne tous. Signée par l’ensemble de nos arrondissements, cette charte acte le début de notre plan d’action qui verra le jour en 2022", a notamment déclaré Grégory Doucet.

Ce nouveau plan permettra à la Ville d'agir via la politique d'achat, des travaux au sein des écoles et des crèches, un meilleur choix des matériaux pour les équipements publics et des campagnes poussées de sensibilisation.

Le budget de ces actions sera voté dans le contrat local de santé avant l'été prochain.