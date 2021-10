Rapport Sauvé : 76 cas de prêtres et religieux auteurs d'abus sexuels recensés dans le Diocèse de Lyon

"Les chiffres qu’il donne dépassent ce que l’on pouvait imaginer. Derrière les chiffres, il y a des personnes, des vies souillées, meurtries, brisées. Personnellement, ce rapport me bouleverse, m’écoeure et me scandalise", a commenté l'archevêque de Lyon, Monseigneur de Germay.

Ce dernier indique que, dans le diocèse de Lyon, entre 1950 et aujourd'hui, "76 cas de prêtres et religieux auteurs d’abus sexuels ont été recensés, dont 49 sur personnes mineures. Mais le rapport établit que de nombreuses personnes victimes ne se sont pas fait connaître".

"Des personnes victimes ont eu le courage de parler, parfois grâce à des associations. On a pu parfois se sentir agressé par de telles associations, mais il faut bien reconnaître qu’elles ont permis de faire avancer les choses. C’est en partie grâce à la Parole libérée, à Lyon, que l’Eglise qui est en France a mandaté une commission indépendante pour faire la vérité et aboutir à la publication de ce rapport", indique le successeur du cardinal Barbarin, dont la chute a été provoquée par l'affaire Preynat. Olivier de Germay qui demande pardon aux victimes, au nom de l'Eglise.

Le travail de Jean-Marc Sauvé, un ancien haut fonctionnaire, et de la CIASE a permis de dénombrer 216 000 victimes de clercs depuis 1950 en France. Un chiffre qui monte à 330 000 si on rajoute les agresseurs laïcs comme les aumoniers. Les garçons sont "massivement" pris pour cibles, ils représentent 80% des victimes recensées. Jean-Marc Sauvé évoque notamment "l'indifférence cruelle" de l'Eglise jusqu'aux années 2000 et martèle que "le problème subsiste" aujourd'hui dans les diocèses.