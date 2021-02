Justice : la relaxe du cardinal Barbarin à Lyon "mal fondée" ?

L'ancien Primat des Gaules a toutefois appris que le parquet général de la Cour de cassation réclamait une cassation partielle de sa relaxe pour non-dénonciation d'agressions sexuelles.

Selon l'AFP qui a pu lire l'avis rendu, il considère que la relaxe totale du cardinal Barbarin est "mal fondée en droit". L'homme d'Eglise ne craint plus aucune poursuite et ne risque pas de peine de prison, même avec sursis. Mais le dossier pourrait être renvoyé devant une cour d'appel et les victimes du père Bernard Preynat pourraient être recevoir des dommages et intérêts au civil.

L'audience de la Cour de cassation aura lieu le 17 mars après le pourvoi des parties civiles.

Pour rappel, Philippe Barbarin avait été en première instance condamné par le tribunal correctionnel lyonnais à six mois de prison avec sursis en mars 2019, avant d'être relaxé en appel. Les victimes du prêtre pédophile Bernard Preynat reprochaient à l'ancien patron du diocèse de Lyon d'avoir été au courant de ses agissements et de ne pas avoir prévenu les autorités.