Lyon : François Ruffin attendu sur les quais du Rhône pour un meeting 

Ce vendredi soir, le député LFI François Ruffin va tenir un meeting sur les quais du Rhône au niveau de Guillotière. Dès 18h45, sur l’escalier de la Fosse aux Ours, l’allié de Jean-Luc Mélenchon promet "des prises de parole et de la musique". Un peu plus de 750 personnes ont répondu qu’ils participeraient au rendez-vous dans un évènement Facebook.

L’élu se rendra ensuite au cinéma Comédia, avenue Berthelot, pour la projection en avant-première de son dernier film co-réalisé avec Gilles Perret intitulé "Debout les Femmes", dont la sortie nationale est prévue le 13 octobre. Dans le long-métrage présenté comme "le premier road-movie parlementaire à la rencontre des femmes", on retrouve Bruno Bonnell, député LREM, aux côtés de François Ruffin.