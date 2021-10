Le futur entrepôt logistique menaçait des espèces protégées : l'arrêté préfectoral annulé par la justice à Lyon

Le 3 janvier 2020, Pascal Mailhos autorisait la société Argan à exploiter un entrepôt logistique route de Saint-Romain à Sarcey.

Depuis plus d'un an, des collectifs de citoyens et d'agriculteurs se mobilisent contre ce projet dans l'Ouest rhodanien qu'ils jugent écocide. La société estimait important d'assurer une logistique rapide des produits médicaux de la société SMAD basée à Savigny, qui s'approvisionne jusqu'à présent dans son entrepôt en Allemagne.

Et la justice est allée dans le sens des opposants puisqu'elle a estimé que les travaux autorisés par la préfecture allaient entraîner "la destruction, l'altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d'aire de repos de 32 espèces protégées" et "la destruction et la perturbation de 7 espèces protégées de reptiles et d'amphibiens, dont le Triton crêté".

Le tribunal a également indiqué que l'argument de l'emploi, mais aussi celui de la réduction des gaz à effet de serre favorisée par les trajets plus courts entre Sarcey et Savigny plutôt qu'avec l'Allemagne n'étaient pas suffisants pour justifier d'autoriser cette construction qui porterait atteinte "aux espèces protégées et à leur habitat".

Le préfet est également pointé du doigt, puisqu'il aurait "méconnu les dispositions de l'article L.411-2 du code de l'environnement" "en retenant qu'il n'existait pas d'autre solution satisfaisante" alors que la ZAC Lybertheth de Belleville-en-Beaujolais propose une superficie de 20 hectares, et est desservie par l'A6 et la voie ferrée.