Une édition anniversaire du Petit Prince pour célébrer les 75 ans de l'œuvre de Saint-Exupéry

Pour l'occasion, Gallimard publie ce jeudi une édition anniversaire inédite "Dessine-moi le Petit Prince". En grand format, et composée du texte et des aquarelles originales de l'auteur, cette édition propose 32 dessins hommages du Petit Prince réinterprétés par les plus grands noms de la bande dessinée mondiale, notamment Albert Uderzo, Moebius ou encore Manara. Joann Sfar a lui été chargé de revisiter la couverture du livre. Le Niçois, connu notamment pour le Chat du rabbin, livre une version personnelle du Petit Prince en rendant hommage au phénomène mondial.

Une version collector, en édition limitée à 500 exemplaires, sera, quant à elle, uniquement disponible sur la boutique en ligne du Petit Prince. Elle sera complétée d'une couverture exclusive du dessinateur de comics italien Gabriele dell'Otto.

Avec plus de cinq millions d'exemplaires vendus chaque année dans le monde et 470 traductions officielles, le Petit Prince est le livre le plus traduit après la Bible.