Journée internationale du Petit Prince : un concours créatif organisé en ce mois de juin pour célébrer le héros d'Antoine de Saint-Exupéry

Le Petit Prince invite tous les petits et grands rêveurs à explorer leur créativité à travers un concours artistique autour du thème "On ne voit bien qu'avec le cœur". "Pour cette quatrième édition, nous avons voulu parler des beaux messages transmis par le Petit Prince. Chaque année, nous mettons en avant un message. L'année dernière, on a parlé du message écologique car le Petit Prince est un ambassadeur de la planète. Et cette année nous avons voulu mettre en avant la créativité, l'imagination et le talent car Antoine de Saint-Exupéry était quelqu'un aux multiples talents. Il écrivait, il dessinait, il peignait, c'était un artiste complet. Et on a voulu à travers le Petit Prince stimuler la créativité et parler de tout type de créativité", nous a confié Thomas Rivière, arrière-petit neveu d'Antoine de Saint-Exypéry et Brand manager du Petit Prince.

Ce concours est parrainé par Olivier Rousteing, directeur de la création de la Maison Balmain. "Pour parler de créativité et d'imagination, car c'est l'imagination qui a transporté Antoine de Saint-Exupéry pendant toutes ses années, nous avons lancé un concours créatif sur les réseaux sociaux où on invite tous les amoureux du Petit Prince à créer des œuvres autour du personnage. Ça peut être un dessin, un texte, une chorégraphie, une peinture, une sculpture. On encourage à toute forme de créativité,

Il faut les envoyer par mail à l'adresse lpppday@lepetitprince.com ou les poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag #lepetitprinceday", a expliqué Thomas Rivière.

Ce concours, ouvert à l'international, récompensera les meilleurs créateurs, avec des conseils et du mentorat sur leur art respectif. Mais il est ouvert à tous et il sera possible de gagner de nombreux lots estampillés le Petit Prince.

La journée du 29 juin sera par ailleurs marquée par des prises de paroles via des vidéos postées sur Youtube : "Nous sommes allés interviewer les créateurs de la prochaine série animée qui sortira en 2023 sur le Petit Prince. Que ce soit les producteurs, les réalisateurs, les scénaristes, pour parler de créativité et de transmission. Cette série sera destinée aux les 4-6 ans", précise le descendant d'Antoine de Saint-Exupéry qui va "en pèlerinage" devant la maison de naissance de son grand-oncle, près de la place Bellecour, dès qu'il revient à Lyon.

A noter enfin que 5000 livres du Petit Prince seront offerts par la maison d'édition AEDIS à des associations, des écoles et des bibliothèques pour pouvoir stimuler la connaissance, la créativité et l'imagination. "Un trésor exceptionnel qui a pour but de promouvoir la connaissance, le savoir et la créativité auprès des plus jeunes et participer à la transmission des valeurs de l'œuvre : l'humanisme, la bienveillance et la sauvegarde de notre planète".

