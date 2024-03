Jean-Pierre Goux : "Rendre honneur à Saint-Exupéry et à toute sa pensée"

Avec Révolution bleue - la petite princesse, Jean-Pierre Goux lance une nouvelle sage littéraire. Ce n'est pas la suite du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, mais les deux ouvrages sont liés.

L'écrivain a souhaité évoqué un "processus de transformation écologique de la société mondiale". "L'héroïne part à la recherche du manuscrit de la suite du Petit Prince qu'Antoine de Saint-Exupéry avait promis à sa femme, six mois avant sa mort. Dans ce manuscrit, il y aurait la clé d'activation de la suite de l'Humanité", indique Jean-Pierre Goux.

Car pour lui, "la couverture du Petit Prince, c'est un gigantesque enfant sur une petite planète. J'ai toujours été frappé par ce rapport d'échelles. Peut-être que ce n'est pas un individu, mais une somme d'individus, comme un collectif d'humains. Or, l'humanité a aujourd'hui des défis globaux et collectifs, et on ne pourra pas les aborder séparés entre pays, il faudra former un tout. (...) Antoine de Saint-Exupéry a caché ça dans le Petit Prince".

Jean-Pierre Goux a été adoubé par Olivier d'Agay, petit-neveu de Saint-Exupéry, devenu partenaire du livre : "C'est comme si Antoine de Saint-Exupéry légitimait mon travail. Ca m'a amené à le réécrire et à rendre honneur à Saint-Ex et à toute sa pensée".

00:00 Point de départ du travail de l'auteur

02:53 Rencontre avec Olivier d'Agay

05:04 Bernard Werber

06:13 Transition écologique