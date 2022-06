Le lyonnais Antoine de Saint-Exupéry célébré ce mercredi à l'occasion de la journée internationale du Petit Prince

Lancée il y a quatre ans, la journée internationale du Petit Prince est célébrée partout dans le monde pour promouvoir les valeurs portées par l'ouvrage, publié pour la première fois aux Etats-Unis en 1943.

Avec cet événement, "nous avons voulu parler des beaux messages transmis par le Petit Prince", nous a confié Thomas Rivière, l'arrière-petit neveu d'Antoine de Saint-Exupéry. "L'année dernière, on a parlé du message écologique car le Petit Prince est un ambassadeur de la planète. Et cette année nous avons voulu mettre en avant la créativité et l'imagination et le talent car Antoine de Saint-Exupéry était quelqu'un aux multiples talents. Il écrivait, il dessinait, il peignait, c'était un artiste complet et on a voulu à travers cette journée stimuler la créativité et parler de tout type de créativité", poursuit celui qui travaille au sein de la succession de l'auteur lyonnais depuis 14 ans.

Pour l'occasion, un concours créatif a été lancé tout au long du mois de juin et parrainé par Olivier Roustaing, de la maison Balmain. Il s'agit de "parler de créativité et d'imagination, car c'est l'imagination qui a transporté Antoine de Saint-Exupéry pendant toutes ses années". "Nous avons lancé un concours créatif sur les réseaux sociaux où on invite tous les amoureux du Petit Prince à créer des œuvres autour du personnage. Ça peut être un dessin, un texte, une chorégraphie, une peinture, une sculpture. On encourage à toute forme de créativité", explique Thomas Rivière. Des œuvres publiées sur les réseaux sociaux avec le hashtag #lepetitprinceday.

La journée du 29 juin sera par ailleurs marquée par des prises de paroles via des vidéos postées sur Youtube : "Nous sommes allés interviewer les créateurs de la prochaine série animée qui sortira en 2023 sur le Petit Prince. Que ce soit les producteurs, les réalisateurs, les scénaristes, pour parler de créativité et de transmission. Cette série sera destinée aux 4-6 ans", précise le descendant d'Antoine de Saint-Exupéry.

Dans le même temps, 5000 livres du Petit Prince seront offerts par la maison d'édition AEDIS à des associations, des écoles et des bibliothèques pour pouvoir stimuler la connaissance, la créativité et l'imagination. Et le Brand Manager de rappeler que "ce trésor exceptionnel a pour but de promouvoir la connaissance, le savoir et la créativité auprès des plus jeunes et participer à la transmission des valeurs de l'œuvre : l'humanisme, la bienveillance et la sauvegarde de notre planète".

Car même 80 ans après sa publication, le Petit Prince n'a pas perdu de son aura. "C'est la magie du Petit Prince. C'est un livre qu'on transmet de génération en génération. Un livre qu'on lit, une expérience unique qu'on a envie de partager avec ses enfants pour transmettre des valeurs, ou pour offrir à des amis. Parce que ça parle de l'amour, de la vie, de l'enfance… Et toutes ces belles valeurs, on a envie de les transmettre aux gens qui sont autour de nous et c'est ça qui fait cette force depuis bientôt 80 ans", conclut Thomas Rivière, qui avoue aller "en pèlerinage" devant la maison de naissance de son grand-oncle, près de la place Bellecour, dès qu'il revient à Lyon.

