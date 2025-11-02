Faits Divers

Vol de vitraux au caveau familial d’Antoine de Saint-Exupéry dans l'Ain

Le cimetière de la commune a été le théâtre d’une atteinte au patrimoine vendredi matin, quelques heures avant la Toussaint.

Le caveau familial de Saint-Exupéry, situé dans le petit cimetière de Saint-Maurice-de-Rémens dans l'Ain, a été dégradé vendredi. Deux vitraux latéraux, installés en 2005 par un maître verrier, ont été retirés avec soin et dérobés.

Le caveau, construit probablement au XIXe siècle avec le château, abrite les sépultures des familles historiques du village, dont celle d’Antoine de Saint-Exupéry.

La municipalité ainsi que les proches descendants, aujourd’hui installés dans le sud de la France, ont été immédiatement prévenus.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte.

