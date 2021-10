Tour de France 2022 : Lyon encore et toujours boudée

Pas en 2022, puisque le parcours de la Grande Boucle a été dévoilé ce jeudi midi. Et que Lyon n'a pas été inclus dans les étapes proposées aux coureurs de la compétition cycliste.

Le Tour de France passera non loin de la capitale des Gaules. A l'occasion de la 13e étape le 15 juillet prochain, le peloton reliera Bourg d'Oisans à Saint-Etienne. Reste à connaître le détail de l'étape, qui pourrait donc se dérouler près de Givors ou de Vienne.

A noter également que 2022 assistera à la naissance du Tour de France femmes. Sur une période et un tracé plus courts, les cyclistes féminines s'attarderont sur le quart Nord-Est du pays.

Parmi les reproches que le maire de Lyon faisait à ASO, l'organisateur du Tour, on retrouvait le caractère "sexiste" de la course ouverte seulement aux hommes. Ce premier pas pourrait donc permettre à Grégory Doucet de reconsidérer l'accueil de l'évènement entre Rhône et Saône.