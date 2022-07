Tour de France : top départ pour le Lyonnais Victor Lafay

Le Lyonnais Victor Lafay va s'engager ce vendredi dans le premier Tour de France de sa très jeune carrière professionnelle. Avec le dossard numéro 75, il s'élancera à 18h26 de Copenhague pour le contre-la-montre inaugural. En parcourant 13,2 km le plus rapidement possible, il espère lancer de la meilleure des manières le Tour de son équipe Cofidis.

Né en 1996 entre Rhône et Saône, Victor Lafay a donné ses premiers coups de pédale à l'âge de 5 ans. Il s'est illustré chez les juniors lors du Tour du Valromey et de la Classique des Alpes. En 2015, il rejoint le centre de formation d'AG2R La Mondiale à Chambéry et connaîtra quelques pépins physiques.

En faisant valoir ses qualités de grimpeur, il sera sacré champion de France espoirs en 2017 avant de remporter notamment une étape du Tour d'Auvergne et deux du Tour de Nouvelle-Calédonie. Ses débuts en professionnel avec Cofidis seront marqués par une très belle victoire lors de la 8e étape du Tour d'Italie.

Le coureur de 26 ans pourrait bien performer lors des premières étapes de montagne du Tour de France 2022 qui commenceront le 8 juillet prochain avec l'ascension de la Super Planche des Belles Filles.