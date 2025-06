Cyclisme : le Lyonnais Dorian Godon sacré champion de France au sprint

Il aura fallu soixante ans pour qu’un Rhodanien renoue avec le maillot tricolore. Dorian Godon, 29 ans, s’est imposé ce dimanche 30 juin sur les routes vendéennes au sommet du Mont des Alouettes.

Le coureur de la formation Décathlon–AG2R La Mondiale a devancé au sprint Romain Grégoire (Groupama-FDJ) et Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels), dans une course marquée par une chaleur accablante et une intensité constante.

Porté par un gros travail d’équipe, notamment de Paul Seixas et Nicolas Prodhomme, le puncheur lyonnais a su résister aux multiples attaques et à la domination numérique de Groupama-FDJ. "Je ne voyais plus très clair, j’ai été poussé par le public", a-t-il confié à l’arrivée, sourire aux lèvres.

Ce titre historique met fin à une disette de six décennies pour le cyclisme rhodanien. Un exploit majuscule pour Godon, qui partira en vacances avec le maillot bleu-blanc-rouge sur les épaules.