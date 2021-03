Et c'est Primoz Roglic qui a remporté en solitaire cette 4e étape entre Chalon-sur-Saône et Chiroubles. Le Slovène s'est imposé après 188 km et une double ascension du Mont Brouilly. Il récupère par la même occasion le maillot jaune de leader.

Jeudi, la 5e étape reliera Vienne à Bollène.