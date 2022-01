Hausse du cyclisme à Lyon : le clan Collomb dénonce un excès de zèle et une manipulation des écologistes

Un chiffre en hausse par rapport aux 30 millions comptés en 2020. De quoi faire exploser de joie les élus écologistes de la collectivité pour qui la pratique du vélo par les grands Lyonnais est une priorité absolue et indiscutable.

Mais comme la rédaction l'avait signalé, ces chiffres peuvent paraître trompeurs. Sur ce point, le groupe d'opposition "Inventer la Métropole de demain" (LREM) présidé par Louis Pelaez a souhaité insister.

Dans un communiqué intitulé "une ambition cycliste en trompe-l'oeil", le clan Gérard Collomb dénonce des "Verts qui s'autocongratulent une nouvelle fois et s'attribuent la responsabilité du développement des pratiques cyclables dans la Métropole de Lyon".

En effet, la pratique du vélo "augmente déjà de 15% en moyenne par an" depuis 10 ans, soit bien avant que les écologistes ne prennent le pouvoir.

Mais cette appropriation dénoncée du travail des autres n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Louis Pelaez. "Leur communiqué indique qu'en 2021, près de 38 millions de déplacements à vélo ont été comptabilisés (...) cela est faux", s'insurge-t-il. Et de poursuivre : "les 78 compteurs de la Métropole comptabilisent les passages cyclistes et non les déplacements". Comme le relevait LyonMag, "un même cycliste peut ainsi être comptabilisé plusieurs fois sur le même compteur lors d'un trajet".

Autre point qui ne passe pas : la publicité pour les Voies lyonnaises. Les 200 000 euros déployés pour cette campagne avaient mis en colère les oppositions et est toujours un argument employé par "Inventer la Métropole de demain" pour dénoncer un sectarisme et des incohérences chez les élus verts.

Une augmentation proportionnelle du nombre de cyclistes ?

Il reste cependant indéniable que la pratique du vélo a encore augmenté cette année. Là aussi, Louis Pelaez s'interroge : "avec ce seul chiffre, il est impossible de faire la part des choses sur la réalité (...) y-a-t-il une explosion des déplacements en vélos ou simplement des déplacements tout court ?".

Pour trancher sur cette question, il faut s'intéresser à la part modale cycliste. En avril 2021, des chiffres relayés par la Ville de Lyon indiquaient que 2,5% des déplacements se faisaient à vélo sur le territoire. En 2018, l'INSEE avait quant à elle estimé que 9% des trajets domicile travail se faisaient en pédalant. Il est donc très difficile d'avoir des chiffres exacts.

Louis Pelaez avance quant à lui que les écologistes se basent sur des études de 2015 "déconnectées de la réalité de 2022". Qui de l'opposition ou des élus a tort ? Il faudrait une nouvelle étude pour les départager. La question est donc de savoir si la multiplication des initiatives et des aménagements en faveur des cyclistes est justifiée par une augmentation certaine de ces derniers ou si, à l'inverse, il s'agit de multiplier les infrastructures pour inciter au vélo.

Une augmentation du cyclisme au détriment des transports en commun ?

Le clan Collomb soulève un ultime point après les annonces de la Métropole de Lyon. Selon "Inventer la Métropole de demain", l'augmentation de la pratique du vélo dans la Métropole se ferait au détriment de l'usage des transports en commun. "Le bilan 2020 de Coraly (...) semble aller dans ce sens : en centre-ville, les usagers des TCL sont restés fidèles pour seulement 37% d'entre eux, 8% se sont rabattus sur le vélo, 5% sur la voiture et 3% sur la marche à pied", justifie Louis Pelaez. Pour lui et son groupe, le trafic automobile n'est pas vraiment impacté par la hausse du cyclisme.

Vous l'aurez compris, les élus et l'opposition se livrent désormais une bataille de chiffres autour du vélo. Cependant, le manque d'études et de statistiques viables empêche un débat sourcé et objectif. Ce genre de travail prend du temps et une future étude risque d'être faussée par l'arrivée prochaine des Voies Lyonnaises.

En attendant, les chiffres risquent d'être manipulés des deux côtés.