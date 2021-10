Festival Lumière à Lyon : Jane Campion va recevoir le Prix Lumière ce vendredi

Le Prix Lumière sera remis ce vendredi à Jane Campion pour l’ensemble de sa carrière. La cérémonie récompensant la réalisatrice néo-zélandaise débutera à 19h30 à l’Amphithéâtre du Centre de Congrès.

"C’est un style reconnaissable parmi tous les autres, une esthétique hors du commun et une poésie fulgurante que salue le 13e Prix Lumière en honorant son cinéma", indiquait cet été les équipes du Festival Lumière au moment de la révélation du nom de celle qui va succéder aux frères Dardenne.

Jane Campion a notamment réalisé La Leçon de piano ou plus récemment la série Top of the Lake, offrant toujours de splendides rôles aux actrices comme Holly Hunter, Nicole Kidman, Meg Ryan, Anna Paquin, Jennifer Jason Leigh et Elisabeth Moss. Son prochain film, The Power of the Dog avec Kirsten Dunst et Benedict Cumberbatch, sera diffusé sur Netflix dans quelques semaines.

La cérémonie se tiendra en présence de nombreux invités. Elle sera suivie de la projection du film Bright Star sorti en 2009.

La 13e édition du Festival Lumière doit s’achever ce dimanche.