Face à Monaco, l'OL lance son opération remontada

Et la mission est simple pour cette nouvelle vague de matchs, qui emmènera ensuite les Gones à Nice et à Rennes : il faut remonter au classement. "On mérite d'être là où on est car on a mal joué en début de saison", a consenti Peter Bosz en conférence de presse d'avant-match. Mais cette 10e place au classement n'inquiète pas l'entraineur néerlandais, qui voit une nette progression dans le jeu : "on est meilleur dans notre philosophie de jeu. Le pressing est meilleur, on perd moins de ballons. On a eu un peu de malchance, notamment à Paris ou sur certains cartons rouges, mais on joue mieux. On est proche du haut du classement et les matchs qu'on va jouer sont contre des équipes de haut de tableau. Ça va être intéressant", a analysé Peter Bosz.

La première équipe à battre, ce sera donc Monaco, sixième, à un point seulement des Lyonnais : "Je suis surpris qu'ils soient si bas au classement alors qu'ils dominent dans le jeu. Ils ont souvent pris des buts un peu bêtes mais c'est une bonne équipe qui joue bien, qui est offensive et qui presse haut", a expliqué le technicien.

Privé de Slimani et Lopes, suspendu, Peter Bosz va devoir innover une nouvelle fois pour son onze de départ. Tino Kadewere pourrait être une solution en attaque, d'autant que ce chantier a largement été travaillé pendant la trêve : "le plus important pour gagner, c'est de marquer des buts. On a beaucoup travaillé devant le but, mais aussi les centres, pour être plus efficace. On a déjà fait mieux, il faut continuer", a précisé l'international zimbabwéen.

Selon l'Equipe, c'est Rayan Cherki qui devrait être aligné en pointe.

Il faudra surtout être constant alors que les Lyonnais enchaineront six matchs en trois semaines, dont une double confrontation face au Sparta Prague en Europa League.

F.L.