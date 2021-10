Près de Lyon : il boxe deux personnels de santé à cause de la qualité des repas servis à sa femme

La femme de ce dernier était suivie sur place car elle risquait d’accoucher prématurément à seulement sept mois de grossesse. D’où des consignes strictes imposées, mais qui ne plaisaient pas à madame.

Selon le Progrès, elle vivait assez mal le fait de ne pas avoir le droit de sortir de l’hôpital pour fumer (sic), de ne pas pouvoir recevoir beaucoup de visites à cause des restrictions sanitaires ou encore de devoir manger à heures fixes des repas qu’elle trouvait peu ragoûtants.

La femme avait donc appelé son mari à la rescousse. Et ce dernier, venu de Rillieux-la-Pape, a littéralement boxé les personnes qui se mettaient en travers de son chemin. Une pauvre sage-femme a reçu une gifle, un crochet, un uppercut et un coup de pied (2 jours d’ITT) puis il a infligé un dernier coup de poing au chef du service gynécologie.

Jugé mardi dernier au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, l’homme âgé de 24 ans n’a montré aucun regret, n’a présenté aucune excuse. Ce qui n’a évidemment pas aidé à plaider sa cause. Les juges l’ont condamné à 1 an de prison dont 6 mois avec sursis. Une peine qu’il effectuera sous bracelet électronique. Par ailleurs, il devra indemniser la sage-femme à hauteur d’un euro, et le chef de service à hauteur de 1600 euros.