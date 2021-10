Lyon : 150 habitants et commerçants en colère défilent dans la Guillotière

Mise à jour à 18h :

Après la manifestation, la préfecture a souhaité faire un point de situation. Le préfet du Rhône délégué à la Sécurité, Ivan Bouchier, a expliqué qu'une présence policière permanente sur la place Gabriel-Péri était difficilement envisageable. "Ça voudrait dire une consommation d'effectif absolue", a précisé l'homme d'Etat avant d'évoquer que la seule réponse répressive ne suffirait pas à faire disparaitre le marché sauvage et les trafics en tout genre.

"Un certain type de délinquance est encrée depuis fort longtemps. Ça s'est aggravé depuis quelques années. Pour lutter contre cela, il faut avoir une méthode : travailler en partenariat avec tous ceux qui peuvent améliorer la situation. Cette méthode c'est de travailler avec la mairie de Lyon, la justice, nous avons créé des groupes de travail (...) il n'y aura pas qu'une réponse sécuritaire. Il y a également des problèmes sociaux, migratoires, d'urbanisme. Le problème n'est pas apparu en un jour et il ne se réglera pas à coups de baguette magique", a poursuivi Ivan Bouchier.

Article initial :

L'objectif était de dénoncer la situation dans laquelle se trouve la Guillotière, et notamment la place Gabriel-Péri, théâtre depuis de nombreuses années de trafics voire de rixes. Mais aussi le silence et l'absence de propositions concrètes de la part de la mairie de Lyon.

"Dehors les trafiquants", "On ne veut pas la politique des pots de fleurs", pouvait-on entendre et "Trop de concertations, trop de promesses, trop de mensonges ! On veut des actes", pouvait-on lire sur certaines pancartes du cortège qui s'est élancé de la place Victor Basch et qui a remonté le cours Gambetta, direction le carrousel. A noter que la police était opportunément passée une demi-heure avant pour faire évacuer la place Gabriel-Péri.

Dans les rangs des commerçants, on retrouve de tout. Mais aussi des gérants de kebabs, pointés du doigt par la mairie qui veut diversifier l'offre dans le quartier. Pour marquer le coup, l'intégralité des commerces du cours Gambetta ont baissé leur rideau ce jeudi.

Aucun élu de la majorité ou de l'opposition n'était présent pour rencontrer ou accompagner les manifestants. D'où les "Les élus, vous êtes où ?" qui ont résonné sur le parcours.

Le collectif "Touche pas à ma belle ville" a annoncé qu'il comptait demander à ce qu'une délégation soit reçue par Grégory Doucet. Si le maire de Lyon venait à accepter, les commerçants lui demanderaient de faire respecter la loi à la Guillotière. En cas de refus, une nouvelle manifestation se tiendrait devant l'Hôtel de Ville, jusqu'à ce que l'élu écologiste daigne les rencontrer.

Après le succès des plaintes du collectif "Presqu'île en Colère", qui a rendez-vous avec le maire et le préfet devant la justice, le même procédé serait étudié à la Guillotière. On promet déjà des "centaines de plaintes individuelles pour non-assistance à personne en danger, mise en danger de la vie d'autrui et non-dénonciation de crimes et délits".

A peine la manifestation terminée, le marché sauvage de la place Gabriel-Péri était de retour.

