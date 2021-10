Nuisances et insécurité : la Presqu'île en Colère va retrouver le maire de Lyon et le préfet au tribunal !

Ce jeudi soir, les collectifs Presqu’île en Colère et Lyon en Colère ont annoncé que le tribunal administratif avaient réuni leurs procédures entamées contre le maire de Lyon et le préfet du Rhône.

C’est donc une audience commune qui se tiendra dans un mois, la justice devra déterminer si la responsabilité de la Ville de Lyon et de l’Etat sont engagés dans les nuisances et l’insécurité vécues par les habitants du centre-ville depuis des années. LyonMag a d'ailleurs souvent relayé ces faits divers, allant des concerts de klaxon aux menaces verbales et physiques.

"Nous soutenons que ces autorités de police sont fautives car elles ont manqué à leurs obligations en tardant à prendre des mesures et/ou en ne prenant pas toutes les mesures utiles de nature à prévenir sérieusement les nuisances des rodéos urbains sur la Presqu’île et les troubles à l’insécurité et la tranquillité dans plusieurs autres quartiers de Lyon et Villeurbanne", écrivent les deux collectifs dans un communiqué de presse rédigé avec leur conseil.

Selon leur avocat, Me Edouard Raffin, l’audience du 10 novembre "permettra de préciser notre argumentaire écrit, répondre aux questions des magistrats et à la mairie de Lyon qui rejette toute la responsabilité sur le préfet, et témoigner de l’état d’esprit explosif des 500 requérants usés par ces troubles devenus trop fréquents".

Que se passerait-il si les magistrats décidaient qu’effectivement, le maire de Lyon Grégory Doucet et le préfet Pascal Mailhos auraient dû faire davantage pour pacifier la Presqu’île ? Et qu'il a existé une carence dans leurs plans ?

Le cas de Lyon n’est pas unique. Et on se souvient que cet été, le tribunal administratif de Marseille avait condamné l’Etat à verser 10 000 de dommages et intérêts à une habitante d’un quartier en proie aux débordements.