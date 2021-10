Près de Lyon : une lycéenne battue par sa famille pour avoir flirté avec un garçon

Le 12 octobre dernier, des lycéens se sont aperçus qu'une de leurs camarades, âgée de 16 ans et d'origine étrangère, présentait des bleus sur le corps. Ils ont alors pris la décision d'aller en parler aux dirigeants de l'établissement isérois.

A ces derniers et aux gendarmes de Bourgoin-Jailleu, l'adolescente a confié qu'elle avait été battue tout le week-end à coups de ceinture et de cuillère en bois par sa tante et ses deux cousins (2 jours d'ITT), chez qui elle loge depuis son arrivée en France.

La raison de cette violence ? Comme le révèle le Dauphiné Libéré, la lycéenne fréquentait simplement un garçon de son âge. Un fait qui n'était pas au goût de ses proches.

Une enquête a été ouverte et les brigadiers berjalliens ont interpellé les membres de la famille de la victime pour les placer en garde à vue. Ces derniers, tous majeurs, ont été déférés au parquet de Vienne et libérés sous contrôle judiciaire.

Ils seront jugés en janvier prochain. D'ici là, ils ont interdiction d'approcher la jeune fille qui a été placée.