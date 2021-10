Fusillade à la Duchère à Lyon : "Il s'agissait d'un individu qui ne semblait pas paniqué"

Dans la journée, les Lyonnais avaient pu assister à la passe d'armes entre Gérald Darmanin et le maire de Lyon Grégory Doucet au sujet de la vidéoprotection dans le quartier. Pascal Mailhos, le préfet du Rhône, s'était déplacé sur les lieux des faits pour apporter les chiffres officiels, à savoir qu'il y a 60 caméras en tout dans le 9e arrondissement, et non pas 60 seulement à la Duchère comme l'affirmait l'édile lyonnais.

D'autres personnalités politiques ont également apporté leurs avis, comme le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez qui était d'accord avec Gérald Darmanin pour pointer du doigt l'absence de caméras dans le secteur.

Le vice-président de la Région chargé de la Sécurité, Renaud Pfeffer, était de son côté auprès des agents de la brigade anticriminalité ce mardi midi dans leur QG du 3e arrondissement. L'élu a pu entendre le récit de certains agents qui sont intervenus lundi soir face au tireur.

"Il s'agissait d'un individu qui ne semblait pas paniqué, presque peinard" lui ont fait savoir les fonctionnaires, "exemplaires dans leurs mouvements et fort heureusement suffisamment armés pour riposter" selon Renaud Pfeffer. Les policiers qui ont riposté auraient en effet fait feu avec un pistolet-mitrailleur, prêt à être dégainé suite au signalement par un témoin d'un homme armé en pleine rue.

Du côté des syndicats policiers, ce sont "les humains et matériels de la justice" qui sont pointés du doigt. "On a passé un cap depuis bien longtemps" dénonce ce mardi Sébastien Gendraud, secrétaire départemental adjoint d'Unité SGP Police. Pour lui, "il s'agit de personnes qui n'ont plus peur des fonctionnaires de police, c'est pour ça qu'on demande une réponse pénale beaucoup plus ferme envers ces individus, notamment en matière de lutte contre les stupéfiants".

D'autres forces de l'ordre faisaient eux part de leur crainte d'une "gangstérisation encore plus forte" du trafic de stupéfiants actuellement. "Ce n'est que le début d'une guerre de territoires" soufflait un fonctionnaire sous couvert d'anonymat.

Pour éviter de nouveaux signalements d'individus armés, et le développement des réseaux, une forte mobilisation policière a été demandée par le ministère de l’intérieur ce mardi. Environ 70 policiers quadrillaient le secteur de l'avenue Sakharov alors que le tireur présumé reste traqué.

J.D.