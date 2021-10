Le préfet à la Duchère : "La République est partout chez elle et nous ne lâcherons pas un bout de terrain"

Opération supervisée par la préfecture à la demande du ministère de l’intérieur et qui a mobilisé 70 policiers dans le secteur de l'avenue Sakharov, sur l'un des plus importants points deals du quartier. Avec contrôle des parties communes dans la barre d'habitations. Le tireur présumé est toujours introuvable. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique.

"Une opération de sécurisation pour montrer que nous ne lâchons rien, que nous occupons le terrain. La République est partout chez elle et nous ne lâcherons pas un bout de terrain. Ces opérations sont importantes", a indiqué Pascal Mailhos, le préfet du Rhône, qui a rappelé que 45 opérations antistup avaient été menées à la Duchère depuis le début de l'année.

Le préfet est également revenu sur la passe d'armes entre Gérald Darmanin et le maire de Lyon Grégory Doucet au sujet de la vidéoprotection dans le quartier. "Comme l'a dit le ministre de l'Intérieur ce matin, nous souhaitons qu'un certain nombre de caméras soient installées avec l'aide de l'Etat. Pour donner des chiffres : 0 caméra dans le secteur Sakharov, 47 caméras dans le secteur plus large de la Duchère et 60 caméras dans la globalité de l'arrondissement", a rectifié Pascal Mailhos, puisque personne n'était d'accord au sujet du nombre de caméras sur place.

Et de conclure en promettant se mettre au travail avec Grégory Doucet pour "faire en sorte à la fois que les caméras qui permettent d'assurer la sécurité et de résoudre un certain nombre d'affaires judiciaires soient installées au bon endroit et en nombre suffisant". Une manière de faire comprendre au maire écologiste que désormais, il n'a plus vraiment le choix sinon de s'opposer frontalement aux services de l'Etat.

