Consommation d'alcool, usage de feux d'artifice : la préfecture prend les devants avant Halloween pour éviter les débordements à Lyon

Ainsi, du samedi 30 octobre midi au lundi 1er novembre 2021 midi, et dans l’ensemble du département, la consommation en réunion de boissons alcoolisées sera interdite sur la voie publique en dehors des lieux réservés à cet effet. La vente d’alcool à emporter sera interdite, sous quelque forme que ce soit, la nuit de 20h00 à 6h00. La vente, la détention et l’usage de feux d’artifice, fusées et pétards de catégories F2, F3 et T1 seront également interdits sur la voie publique. Interdiction enfin de la détention, du transport ou de la vente de carburant en récipient portable sauf démarche à usage privé dûment justifiée.

"Pour le bon déroulement des festivités, la Préfecture du Rhône préconise l’accompagnement des mineurs sur la voie publique par des adultes, en veillant à leur visibilité. Il est également recommandé à chacun, et en premier lieu aux automobilistes, une vigilance particulière, notamment en fin d’après-midi et en soirée", précisent enfin les services de l'Etat.