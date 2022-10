Halloween : ce qu'il est interdit de faire ce lundi à Lyon et dans le Rhône

Dans tout le département, à compter de ce lundi 12h et jusqu’à ce mardi matin 6h, l’ordre public ne devra pas être troublé. La consommation de boissons alcoolisées sera interdite sur la voie publique et la vente d’alcool à emporter ne sera plus possible dès 20h.

Les feux d’artifice, fusées et pétards de catégories F2, F3 et T1 seront interdits sur la voie publique. Enfin, les bidons de carburants ne pourront être ni vendus ni détenus.

La préfecture demande également aux automobilistes d’être prudents sur la route compte tenu des déambulations d’enfants.