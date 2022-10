Walibi Rhône-Alpes passe en mode halloween avec une nouvelle maison hantée et beaucoup de monstres !

Jusqu’au 6 novembre, le parc Walibi Rhône-Alpes fête Halloween avec le retour du Dr Mystic et de ses créatures. Si les traditionnels manèges du lieu seront toujours accessibles, ce sont bien les maisons hantées qui sont à l’honneur en cette période où les monstres vous causeront certainement quelques frayeurs au sein de la forteresse d’Alcatraz, du Manoir ou encore de l’expérience 3D Clownz’trofobia…

Il ne sera pas rare non plus d’entendre des tronçonneuses tout comme des cris dans la nouvelle attraction Anaconda (200 000 euros d’investissement pour le parc) qui emmènera les visiteurs au milieu des marécages où les zombies n’hésiteront pas une seule seconde à vous faire peur...

Parmi les autres animations au programme : le grand jeu de piste d’Halloween, une sculpture sur citrouille, un atelier maquillage sans oublier le show du Dr Mystic et de ses danseurs (qui vaut vraiment le détour !). Quatre journées prolongées avec un feu d’artifice sont également prévues avec une fermeture nocturne à 21h.

Les amateurs de frissons ne seront certainement pas déçus par l’expérience et les deux zones effrayantes où les monstres ont pris place le temps d’Halloween. A noter qu’un patch anti-monstres est disponible pour les moins de 10 ans. Pour les froussards plus âgés, il faudra faire face à ses peurs et prendre son courage à deux mains…