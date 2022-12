Le Père-Noël débarque à Walibi pour faire son Christmas Show

Le parc d'attraction a ouvert ses portes ce samedi et invite ses visiteurs à se plonger dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. "Le parc était déjà ouvert mais uniquement à destination des entreprises dans le cadre des arbres de Noël. On avait donc déjà étoffé nos thématiques et nos décorations et cette fois, on a eu envie d'aller plus loin et de se lancer dans l'ouverture quotidienne pour le grand public", nous a confié Thomas Mondon, le directeur Marketing et Ventes de Walibi.

Après les monstres d'Halloween, le parc change donc de décor. Les citrouilles ont été remplacées par les sapins et les bonhommes de neige. Une patinoire a été installée et un dispositif spécial a été mis en place pour illuminer le site, situé dans le Nord-Isère, à la nuit tombée. De quoi "proposer aux visiteurs de parcourir le parc et de le voir complètement différemment, illuminé à différents endroits, que ce soit les attractions ou les structures, et notamment le village Festival City qui sera particulièrement mis en valeur", précise Thomas Mondon.

En plus des 21 attractions ouvertes, des animations avec des échassiers sont au programme et "des lutins viendront jouer avec les enfants". Les visiteurs pourront également assister au Christmas Show, un spectacle de Noël où "les lutins du Père Noel s'affairent à être prêts pour l'heure dite", détaille le dirigeant. Le Père-Noël sera d'ailleurs présent dans son chalet jusqu'au 24 décembre pour faire des photos et recevoir les listes de cadeaux des petits retardataires.

Pour cette première saison hivernale, Walibi espère attirer 2000 personnes par jour. Un premier bilan sera tiré en janvier et la période de Noël pourrait de nouveau être exploitée la saison prochaine.

"On a la volonté d'événementialiser les saisons au parc, on démarre avec le carnaval, on a les nocturnes estivales, Halloween et maintenant ce nouvel événement pour faire découvrir le site entièrement illuminé et dans une période familiale et festive", conclut Thomas Mondon.

F.L.

Le parc sera ouvert tous les jours jusqu'au 31 décembre inclus de 11h à 18h et le 24 décembre de 11h à 17h. Walibi sera fermé le 25 décembre.