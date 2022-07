Avec Exotic Island, Walibi veut séduire (et rafraichir) son public

Le parc d'attractions, situé dans le Nord-Isère, vient d'inaugurer une nouvelle zone thématique, Exotic Island, qui propose un voyage dans les îles du Pacifique, avec beaucoup de végétation exotique, mais aussi et surtout, beaucoup d'eau.

"Cette création d'univers exotique répond à une évolution de la demande de nos clients. Le parc a énormément évolué ces dernières années et s'est beaucoup densifié en termes d'attractions autour de l'ancienne zone Aqualibi. On voulait vraiment proposer une nouvelle zone qui soit intégrée à l'expérience du parc, qui ne nécessite pas de maillot de bain ni de passage aux vestiaires, et qui permet de venir se rafraichir à tout moment de la journée. L'eau est très présente, ça fait partie de l'ADN du parc, et on voulait proposer des attractions qui permettent de se rafraichir mais sans forcément plonger dans une piscine", nous a confié Thomas Mondon, le directeur marketing du parc Walibi Rhône-Alpes.

Deux aires de jeux aqualudiques ont ainsi ouvert leurs portes pour accueillir les enfants, "avec des jets d'eau qui partent du sol et des cascades". Les visiteurs pourront aussi découvrir une nouvelle attraction familiale, la Tiki Academy : "C'est une attraction qui propose six embarcations de quatre personnes munies de canons à eau, avec des canons à eau extérieur à l'attraction. On propose une grande bataille navale qui permet aux gens de se défier et de se rafraichir lors de la période estivale", détaille le dirigeant.

Un nouveau spectacle, intitulé le pouvoir de Gaia, a également vu le jour cette saison, dans le théâtre de la zone Explorer. "Ce spectacle participatif contient de nombreuses références cinématographiques à des blockbusters, avec des cascades et des acrobaties. Les spectateurs sont accueillis dans une oasis, dernier endroit fertile de la Terre. Le public devra aider les aventuriers à redéclencher le pouvoir de Gaïa", explique-t-il.

La direction du parc qui assure que les visiteurs sont au rendez-vous, après deux années marquées par la crise sanitaire. "On propose des nouveautés chaque saison pour donner envie à de nouvelles familles de venir nous voir et aux anciens visiteurs de revenir Walibi. En cinq ans, le parc a complètement changé avec l'ouverture de 14 attractions", se félicite Thomas Mondon.

Cette saison, Walibi Rhône-Alpes espère retrouver des niveaux de fréquentation d'avant crise, avec 530 000 visiteurs. La barre des 600 000 visiteurs annuels pourrait être atteinte d'ici deux ans.

F.L.