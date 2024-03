Walibi Rhône-Alpes va rouvrir ses portes pour le long week-end de Pâques

Le parc d’attractions situé dans le Nord-Isère va ouvrir ses portes le samedi 30 mars pour "une saison anniversaire exceptionnelle". Il faut dire que Walilbi, inauguré en avril 1979, va fêter ses 45 bougies cette année.

Ces quatre décennies ont été marquée par une hausse du nombre de visiteurs : de 172 500 visiteurs en 1985 à une moyenne de 600 000 visiteurs ces deux dernières années. Et le parc va poursuivre sa transformation, avec l'arrivée de Mahuka, une nouvelle attraction dont l’ouverture est prévue courant juin.

"Au-delà des surprises qui rythmeront cette saison anniversaire, les grands rendez-vous incontournables du parc sont d’ores et déjà à noter dans les agendas. Les Nocturnes EstiWAAAles reviendront au mois d’août pour 4 soirées exceptionnelles permettant de profiter des animations et de découvrir le parc de nuit. WAAAlloween continuera d’effrayer petits et grands au gré de ses maisons hantées, ses personnages terrifiants et ses animations d’enfer, du 5 octobre au 3 novembre. Enfin, Walibi Rhône-Alpes ouvrira à nouveau ses portes, à l’occasion des fêtes de fin d’année avec un programme féérique mêlant magie de Noël et célébration de la nouvelle année", précise Walibi.