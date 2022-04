Près de Lyon : Walibi rouvre ses portes ce mercredi pour la saison 2022

Après une année 2021 marquée par une reprise de l'activité, le parc d'attraction situé dans le Nord-Isère promet "une saison qui réserve son lot de surprises".

A partir de lundi et jusqu'au 1e mai, les visiteurs pourront profiter du CarnaWAAAl au rythme de la Samba Do Brazil. "Échassiers costumés, danseuses brésiliennes et animation maquillage* seront au programme en plus des attractions habituelles", précise la direction du parc.

Courant juin, le parc proposera l'ouverture de sa troisième zone thématique, Exotic Island, et de sa nouvelle attraction Tiki Academy. Deux aires de jeux aqualudiques seront aussi à découvrir. Et un nouveau spectacle, Le pouvoir de Gaïa, sera présenté dans l'enceinte de l'Explorer Theatre.

A noter que de nouveaux horaires viendront rythmer la saison. A compter de ce mercredi et jusqu'au 6 novembre, le parc sera ouvert pendant les vacances scolaires, week-ends et jours fériés de 10h à 18h ou 19h. Du 1er au 28 août, Walibi sera ouvert de 10h à 21h et tous les samedis de 10h à 23h avec une animation feu d’artifice et jazz band sur ces quatre soirées. La fin de saison sera de nouveau marquée par l'événement WAAAlloween, avec une ouverture de 10h à 18h tous les week-ends d'octobre ainsi que les vacances scolaires de la Toussaint.

Enfin, les restrictions sanitaires seront désormais allégées. Le parc est accessible sans présentation de pass vaccinal, ni sanitaire et sans masque obligatoire dans les attractions.