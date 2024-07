Près de Lyon : Walibi classé parmi les meilleurs parcs d'Europe

La plateforme Tripadvisor a dévoilé son Travelers’ Choice Best of the Best 2024, qui récompense les meilleurs parcs d'attractions et aquatiques du continent.

Et en Europe, Walibi Rhône-Alpes se classe 19e, avec 4 étoiles sur 5 selon les avis déposés sur Tripadvisor. "C’est un spectacle divertissant autant pour les enfants, les adolescents et les adultes", note le site.

Walibi, qui fête ses 45 ans cette année avec l'inauguration de l'attraction Mahuka, est le cinquième parc français du classement.

Le podium est composé de Disneyland Paris, Siam Park (Espagne) et du Puy du Fou.