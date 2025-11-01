Violences urbaines d'Halloween dans l'agglomération de Lyon : plusieurs interpellations menées

Ce vendredi soir, la nuit d'Halloween a été marquée par des incidents et des violences urbaines survenus dans plusieurs communes de l'agglomération, y compris à Lyon.
Des véhicules et des poubelles ont été incendiés à Givors et Rillieux-la-Pape par des groupes de jeunes individus. Des jets de projectiles sur des bus et des tramways ont également été constatés à Décines et Feyzin.
Au total, la préfecture du Rhône annonce neuf interpellations, dont cinq ont été menées à Rillieux et deux en Presqu'île de Lyon.
C'est quand même fou que dans ce pays il ne puisse pas se dérouler une fête sans qu'il y ait des problèmes..Signaler Répondre
On le doit évidemment à nos importés qui ne sont que des sauvages sans respect pour quoi que ce soit.
Et pourtant la préfecture avait pris un arrêté.Signaler Répondre
DU VENT...
Je ne comprends pas pourquoi ces mortiers prennent le dessus, il suffit de tous les mouiller et leur fête est finie?Signaler Répondre
Une fête à la con qui ne sert à rien vu que marcher dans Lyon la nuit fait déjà peur à plus d'un sans avoir besoin de toute cette mascarade de déguisements fabriqués de surcroit en Chine bien sûrSignaler Répondre
On sait bien que les violences urbaines sont monnaie courante à notre époque, d'autant plus qu'il n'y a aucune volonté politique pour les faire cesser. Mais de plus, pour Halloween qui est une fête moche et ridicule , on pourrait trouver mieux comme distraction ...Signaler Répondre
Un très grand ménage est à faire à Lyon et ses alentours !Signaler Répondre
Une justice plus ferme devient indispensable !
Punition type prison + amende à payer par délinquant et sa famille.
Tant qu’il n’y aura pas ça pas de solution.
Bien voter les 2 années à venir : pas de pitié !!! plus de laxisme !!!
C'était prévisible. Combien de voiture brûlées ?Signaler Répondre
Le danger c est lesstreme drooaaate heinSignaler Répondre
Pas d'amalgameSignaler Répondre
"Givors et Rillieux-la-Pape par des groupes de jeunes individus" de vrais américains amateurs d'HalloweenSignaler Répondre
Villeurbanne quartier de la Ferrandière, intervention des CRS. Une interpellation. Rassemblement d' une trentaine de jeunes délinquants, pétards,mortiers. Décoration d' halloween devant une allée organisés par le dealer, et ses charbonneurs. Ce quartier se dégrade malgré des courriers à Monsieur le Maire.Signaler Répondre
Tout le monde saitSignaler Répondre