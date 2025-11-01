Violences urbaines d'Halloween dans l'agglomération de Lyon : plusieurs interpellations menées

Ce vendredi soir, la nuit d'Halloween a été marquée par des incidents et des violences urbaines survenus dans plusieurs communes de l'agglomération, y compris à Lyon.

Des véhicules et des poubelles ont été incendiés à Givors et Rillieux-la-Pape par des groupes de jeunes individus. Des jets de projectiles sur des bus et des tramways ont également été constatés à Décines et Feyzin.

Au total, la préfecture du Rhône annonce neuf interpellations, dont cinq ont été menées à Rillieux et deux en Presqu'île de Lyon.