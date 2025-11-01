Faits Divers

Violences urbaines d'Halloween dans l'agglomération de Lyon : plusieurs interpellations menées

Un bonbon ou un tir de mortier d'artifice ?

Ce vendredi soir, la nuit d'Halloween a été marquée par des incidents et des violences urbaines survenus dans plusieurs communes de l'agglomération, y compris à Lyon.

Des véhicules et des poubelles ont été incendiés à Givors et Rillieux-la-Pape par des groupes de jeunes individus. Des jets de projectiles sur des bus et des tramways ont également été constatés à Décines et Feyzin.

Au total, la préfecture du Rhône annonce neuf interpellations, dont cinq ont été menées à Rillieux et deux en Presqu'île de Lyon.

Dupon le 01/11/2025 à 08:41

C'est quand même fou que dans ce pays il ne puisse pas se dérouler une fête sans qu'il y ait des problèmes..
On le doit évidemment à nos importés qui ne sont que des sauvages sans respect pour quoi que ce soit.

Rlb le 01/11/2025 à 08:30

Et pourtant la préfecture avait pris un arrêté.
DU VENT...

5e élément le 01/11/2025 à 08:27

Je ne comprends pas pourquoi ces mortiers prennent le dessus, il suffit de tous les mouiller et leur fête est finie?

French connection le 01/11/2025 à 08:20

Une fête à la con qui ne sert à rien vu que marcher dans Lyon la nuit fait déjà peur à plus d'un sans avoir besoin de toute cette mascarade de déguisements fabriqués de surcroit en Chine bien sûr

Droit dans ses bottes le 01/11/2025 à 08:15

On sait bien que les violences urbaines sont monnaie courante à notre époque, d'autant plus qu'il n'y a aucune volonté politique pour les faire cesser. Mais de plus, pour Halloween qui est une fête moche et ridicule , on pourrait trouver mieux comme distraction ...

pie69 le 01/11/2025 à 08:12
USA ! a écrit le 01/11/2025 à 07h21

"Givors et Rillieux-la-Pape par des groupes de jeunes individus" de vrais américains amateurs d'Halloween

Un très grand ménage est à faire à Lyon et ses alentours !
Une justice plus ferme devient indispensable !
Punition type prison + amende à payer par délinquant et sa famille.
Tant qu’il n’y aura pas ça pas de solution.
Bien voter les 2 années à venir : pas de pitié !!! plus de laxisme !!!

Mont Monnet le 01/11/2025 à 08:10

C'était prévisible. Combien de voiture brûlées ?

Gregory Douillette le 01/11/2025 à 08:06

Le danger c est lesstreme drooaaate hein

Ne vous fatiguez pas on a compris ..... le 01/11/2025 à 07:59
J6 a écrit le 01/11/2025 à 07h09

Tout le monde sait

Pas d'amalgame

USA ! le 01/11/2025 à 07:21

"Givors et Rillieux-la-Pape par des groupes de jeunes individus" de vrais américains amateurs d'Halloween

Halloween le 01/11/2025 à 07:21

Villeurbanne quartier de la Ferrandière, intervention des CRS. Une interpellation. Rassemblement d' une trentaine de jeunes délinquants, pétards,mortiers. Décoration d' halloween devant une allée organisés par le dealer, et ses charbonneurs. Ce quartier se dégrade malgré des courriers à Monsieur le Maire.

J6 le 01/11/2025 à 07:09

Tout le monde sait

