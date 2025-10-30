Près de Lyon : cette commune prend un arrêté autorisant… le survol des sorcières pour Halloween

Un peu d’humour ne fait pas de mal… Alors que les festivités d’Halloween vont rythmer la fin de semaine, une commune près de Lyon a publié un arrêté pour le moins insolite.

La municipalité de Civrieux-d’Azergues autorise en effet les sorcières à utiliser leur balai afin de voler au-dessus de la commune ce vendredi de 17h à minuit. Plusieurs règles sont bien sûr à respecter comme le fait de voler à une altitude raisonnable avec également l’interdiction de jeter des sorts ou des potions sur les habitants.

A noter que les enfants sont de leur côté invités à ne pas faire peur aux agents municipaux lors de cette soirée d’Halloween sous peine de sanctions là aussi pleines d’humour : des bonbons ou des potions de bonne humeur.