Près de Lyon : cette commune prend un arrêté autorisant… le survol des sorcières pour Halloween

A Civrieux-d’Azergues, on prépare Halloween comme il se doit.

Un peu d’humour ne fait pas de mal… Alors que les festivités d’Halloween vont rythmer la fin de semaine, une commune près de Lyon a publié un arrêté pour le moins insolite.

La municipalité de Civrieux-d’Azergues autorise en effet les sorcières à utiliser leur balai afin de voler au-dessus de la commune ce vendredi de 17h à minuit. Plusieurs règles sont bien sûr à respecter comme le fait de voler à une altitude raisonnable avec également l’interdiction de jeter des sorts ou des potions sur les habitants.

A noter que les enfants sont de leur côté invités à ne pas faire peur aux agents municipaux lors de cette soirée d’Halloween sous peine de sanctions là aussi pleines d’humour : des bonbons ou des potions de bonne humeur.

