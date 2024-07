Rhône : un arrêté interdisant de fumer dans les bois et les forêts cet été

"Historiquement le département du Rhône est peu exposé au risque de feux de forêt. Cependant il est nécessaire d’adapter nos comportements individuels à la réalité du changement climatique, afin d’éviter que les incendies de forêt ne se développent sur notre territoire", expliquent les autorités.

C’est dans ce cadre de prévention du risque de feux de forêt et de végétation durant la période estivale que la préfecture du Rhône a décidé de prendre un arrêté. Ce dernier interdit, jusqu’au 30 septembre prochain, de porter ou d’allumer du feu dans les bois et forêts et jusqu’à une distance de 200 mètres de ceux-ci, de fumer dans les bois et forêts, y compris sur les voies publiques traversant ces terrains, et d’incinérer des végétaux sur pied jusqu’à une distance de 200 mètres des bois et forêts.

"Il n’exclut pas la prise de dispositions supplémentaires si des conditions climatiques l’exigent (sécheresse extrême, vent fort, températures caniculaires)", conclut la préfecture du Rhône.