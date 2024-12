La Ville de Lyon interdit la présence de certains chiens dans les rues pour le Nouvel an

Afin de prévenir tout risque de troubles à l'ordre public lors des festivités de la Saint-Sylvestre, la Ville de Lyon a pris un arrêté municipal instaurant plusieurs interdictions temporaires sur l’ensemble du territoire communal. L’une des mesures les plus remarquées est l’interdiction d’”accès et la présence de chiens de la première ou de la deuxième catégorie, même muselés et tenus en laisse”. En ce sens, du 31 décembre 2024 —“toute la journée”— au 1er janvier 2025 à midi la présence des chiens de catégorie 1 et 2 sur la voie publique sera interdit.

Ces catégories regroupent notamment les chiens de type American Staffordshire terrier, Tosa ou Rottweiler, classés comme “chiens d’attaque” ou “chiens de garde et de défense”. La présence de ces animaux lors des rassemblements festifs “peut être à l'origine de toute sorte de gênes ou d'accidents”, justifie l’arrêté.

Outre cette interdiction, l’arrêté prévoit d’autres mesures classiques. Ainsi, Du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025 à 12h, la détention, la vente et l’usage de pétards et fumigènes seront interdits sur la voie publique. De même, le tir de feux d’artifice sans autorisation est prohibé, tout comme la consommation d’alcool dans les rues et sur les espaces publics.