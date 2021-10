OL - RCL : les supporters lensois interdits en centre-ville de Lyon

Mais lors de leurs précédents déplacements, les supporters nordistes ont pu causer quelques troubles à l'ordre public en marge des matchs de leur équipe.

Alors pour éviter les débordements, le préfet du Rhône a décidé d'interdire leur présence dans le centre-ville de Lyon. Les personnes pouvant être identifiées aux Sang et Or (écharpe, insigne, vêtement, drapeau,...) n'auront pas le droit d'accéder aux rues suivantes entre 8h et minuit ce samedi :

- quai Jean Moulin

- place Louis Pradel

- rue Puits Gaillot

- place des Terreaux

- rue d’Algérie

- quai Saint Vincent

- pont de la Feuillée

- rue Octavio Mey

- montée Saint Barthélémy

– rue de l’Antiquaille

– place des Minimes

– rue des Farges

- montée du Gourguillon

- montée des Epies

- quai Fulchiron

- passerelle Abbé Couturier

- rue Sala

- quai Gailleton

- quai Jules Courmont

Environ 1500 Lensois sont attendus au Groupama Stadium de Décines.