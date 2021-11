Ligue Europa : l'OL reçoit le Sparta Prague pour garder la tête

Quinze jours seulement après leur victoire renversante en République Tchèque, les Lyonnais pourraient déjà entrevoir la qualification des seizièmes de finale en cas de victoire à domicile. Mais cette fois, les Gones tenteront de se rendre le match facile : "On veut gagner. Au match aller, on a mal débuté mais on a montré une bonne mentalité. Ce n'est pas facile de renverser un match et de marquer quatre buts à l'extérieur", a rappelé Peter Bosz, conscient "qu'implanter une nouvelle façon de jouer prend du temps". Et le coach néerlandais d'insister : "On ne peut pas manquer l'entame de match comme on a fait là-bas. Cette fois, il faut bien commencer et être à 100% dès le début".

Actuellement premiers de leur groupe, les coéquipiers de Lucas Paqueta entendent bien conserver leur avance acquise grâce à un sans-faute, comme l'a expliqué Damien Da Silva : "On sait l'importance de terminer premier. On veut aussi continuer notre dynamique et décrocher une quatrième victoire".

Un succès permettrait en tout cas aux Lyonnais d'aborder confortablement le déplacement à Brondby programmé fin novembre, trois jours seulement après un Olympico déjà capital en championnat.

F.L.