La Ville de Lyon se lance dans les emprunts "verts et éthiques"

Cela fait suite à l'organisation à l'Hôtel de Ville de la 12e édition des Grands Prix de la Finance Solidaire. L'occasion pour Grégory Doucet, le maire de Lyon et Audrey Henocque, 1ère Adjointe en charge des finances, de la commande publique et des grands événements, d'annoncer les résultats de la dernière consultation lancée auprès de 16 établissements bancaires pour la mobilisation d’un emprunt de 20 millions d'euros sur 15 ans.

Dans un communiqué, la Ville de Lyon s'est dite "désireuse de faire appel à des banques éthiques, avec une traçabilité de l’origine des fonds". Plusieurs établissements acteurs de la finance éthique ont été retenus, dont la Nef pour 3 millions d'euros, la Banque de la Transition énergétique pour 7 millions d'euros et le Crédit Coopératif pour 4 millions d'euros.

A également été retenue l’offre complémentaire de la banque mutualiste Arkéa pour 6 millions d'euros, pour "garantir une stratégie d’emprunt cohérente et maîtrisée".

"Sortant d’une logique purement financière du moins disant, la Ville de Lyon, a ainsi retenu les offres de banques plus éthiques et plus vertueuses, en lien avec son action en faveur de la transition écologique et sociale", peut-on lire dans le communiqué.



Les services de la Ville ont également annoncé travailler au lancement d’une première obligation verte d’un montant minimum de 10 millions d'euros d’ici à la fin du 1er semestre 2022.