Affaire Presqu'île en Colère : le rapporteur public n'a pas vu de fautes de l'Etat ou de la Ville de Lyon

Celui des nuisances, rodéos et agressions subis parfois quotidiennement, et depuis des années, par les habitants du centre-ville. Les collectifs Presqu'île en Colère et Lyon en Colère avaient saisi la justice pour déterminer si la Ville de Lyon et l’Etat sont à l'origine de carences dans leurs missions de protection de la sécurité et de la tranquillité publique.

Mais selon le rapporteur public, ni le préfet, ni le maire de Lyon n'a failli dans sa tâche. Après avoir refusé de prendre en compte les nombreuses vidéos fournies par les riverains, ainsi que les articles de presse, il a décrété que les collectifs n'avaient pas pu prouver que les autorités avaient failli dans leurs missions. Et qu'il n'y avait donc "pas de faute caractérisée de l'Etat".

Concernant la mairie, le rapporteur public a également estimé que les faits dénoncés sont davantage des "atteintes à l'ordre public" et non des "troubles de voisinage". Et que la responsabilité de la Ville et de sa police municipale ne pouvait donc pas être engagée.

L'avocat de la mairie et le préfet délégué à la Sécurité ont de leur côté promis et rappelé que leurs services multipliaient les actions et les contrôles pour endiguer le phénomène d'insécurité en Presqu'île de Lyon.

L'avocat des collectifs Me Edouard Raffin a indiqué : "Nous frôlons le point de rupture. Ce dernier tient grâce à l'action des policiers mais presque tous font état d'une situation hors de contrôle. Nous ne demandons pas que les responsables des rodéos urbains à Lyon place Bellecour, place des Terreaux, rue de la Ré ou rue Edouard Herriot soient condamnés. Nous demandons à ce que ces troubles cessent".

Le tribunal administratif de Lyon, qui pourrait se déclarer incompétent, a mis sa décision en délibérés. Le jugement tombera d'ici 15 jours.