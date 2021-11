Nuisances et insécurité à Lyon : saisi par la Presqu'île en colère, le tribunal administratif envisagerait de se déclarer incompétent

Le tribunal administratif de Lyon va se pencher sur le dossier des nuisances et agressions subies depuis plusieurs années par les habitants du centre-ville de Lyon.

La justice, saisie par les collectifs Presqu'île en colère et Lyon en colère, doit déterminer si la Ville de Lyon et l’Etat sont à l'origine de carences dans leurs missions de protection de la sécurité et de la tranquillité publique. "On ne demande pas de privilèges. On attend du tribunal qu’il dise qu’effectivement, les autorités n’ont pas réagi à temps et de façon conséquente pour régler le problème. Il manque des effectifs de police et c’est primordial d’en obtenir", nous explique Sarah Bodhuin, co-fondatrice de Presqu'île en colère.

On pouvait donc s'attendre à une audience tendue pour Grégory Doucet, maire de Lyon, et Pascal Mailhos, préfet du Rhône, dont les dossiers avaient été réunis. Mais selon nos informations, le tribunal envisage de botter en touche et de rejeter l'affaire en se déclarant incompétent pour la juger.

"Nous allons défendre notre procédure. Quand on regarde la jurisprudence, on voit qu'à Paris, la justice s'est déjà positionnée pour condamner l'Etat et le préfet de Paris à agir pour l'ordre public. Cela a aussi été le cas à Marseille en 2020", affirme Maitre Edouard Raffin, l'avocat de Presqu'île en colère et de Lyon en colère.

"On estime qu'on est dans le même cas de figure que les faits correspondent et qu'on peut saisir le juge administratif pour qu'il constate une forme de carences dans les missions de la mairie et de la préfecture pour assurer l'ordre public", ajoute l'avocat. "Malgré tout, le juge envisagerait de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire. En fait, il estime à tort qu'on critique davantage l'absence de répression que des demandes de mesures préventives", analyse Edouard Raffin.

"Refiler la patate chaude"

"En France vous avez un partage entre le tribunal judiciaire et le tribunal administratif. Quand vous critiquez la police répressive, on va au tribunal judiciaire. Mais quand vous parlez de l'administration et des mesures de prévention, c'est l'autre juridiction. Ils saisissent donc cette occasion d'interpréter nos demandes pour ne pas traiter le dossier et refiler la patate chaude au tribunal judiciaire", se désole l'avocat.

"Nous, on considère qu'il y a une énorme carence dans l'obligation des autorités de police de maintenir l'ordre public, de le prévenir, de l'assurer. On n'est pas seulement sur des demandes de préjudice car la police a mal fait les contrôles ou n'a pas interpellé les auteurs de rodéos. On est dans l'idée de construire des solutions pérennes à plus long terme. Dresser des PV ou interpeller les auteurs de rodéos, c'est une répression nécessaire d'urgence mais il faut avoir une réflexion de fond sur les mesures préventives. C'est le sens de notre procès et on trouve ça très étonnant que le tribunal se déclare incompétent", a précisé Maitre Edouard Raffin.

La décision du tribunal administratif sera mise en délibéré.

F.L. (avec J.D.)