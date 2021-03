Accès limité à certains producteurs sur les marchés de Villeurbanne : la Ville dans l'illégalité selon la justice

La justice avait été saisie par la Fédération nationale Saveurs commerce, quand Jean-Paul Bret, alors maire de Villeurbanne, avait interdit l’accès des commerçants alimentaires aux marchés de la ville lors du confinement en avril dernier. Seuls quelques producteurs locaux, non coutumiers de ces marchés, avaient ensuite été autorisés.

"On ne peut que se féliciter aujourd’hui du jugement rendu qui conforte le rôle des commerçants alimentaires exerçant sur les marchés. Acteurs incontournables des circuits courts, ces commerçants travaillent tout au long de l’année, quelle que soit la saison, pour approvisionner les habitants et faire vivre les quartiers", s'est réjoui Reynald Vacher, le président du SIMAL.



Selon le syndicat, "ce jugement rappelle aux municipalités que dès lors qu’un marché alimentaire se compose de commerçants et de producteurs, elles ne peuvent en restreindre l’accès à une seule catégorie de professionnels sans s’exposer à l’annulation de leur décision".