Lyon bientôt dotée d’un conseil municipal des enfants

La Ville de Lyon a annoncé sa volonté d’installer un conseil municipal des enfants d’ici 2024.

Le principe existe déjà depuis des années dans plusieurs communes du Rhône et de la Métropole, mais aussi dans certains arrondissements lyonnais. Il permet de prendre en compte la vision et la parole des plus jeunes dans la réalisation d’aménagements et de projets.

On se souvient que le candidat Grégory Doucet avait fait campagne en promettant qu’une fois maire de Lyon, il ferait de la capitale des Gaules une ville "à hauteur d’enfant". Mais outre la piétonisation d’abords d’écoles et un soin particulier porté à l’alimentation dans les cantines scolaires, avec par exemple le retrait des cordons bleus, les changements en faveur des gones ne sont pas si flagrants.

"Les enfants sont, eux aussi, des habitants et ils ont le droit d’être entendus pour les affaires qui les concernent. On est impatients de voir ce que ça va donner", a réagi le maire ce mardi.

Ce conseil municipal des enfants est l’un des engagements de la municipalité écologiste après la prolongation du label "Ville amie des enfants" de l’Unicef, qui a revu à la hausse ses objectifs.

Lyon doit ainsi s’engager à "assurer le bien-être de chaque enfant à travers une dynamique publique locale favorisant son épanouissement, son respect et son individualité", "affirmer sa volonté de lutter contre l’exclusion, contre toute forme de discrimination et d’agir en faveur de l’équité", "proposer un parcours éducatif de qualité à chaque enfant et jeune de son territoire", "développer, promouvoir, valoriser et prendre en considération la participation et l’engagement de chaque enfant et jeune" et "nouer un partenariat avec l’Unicef France pour contribuer à sa mission de veille, de sensibilisation et de respect des droits de l’enfant en France et dans le monde".