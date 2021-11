OL féminin-PSG : un choc si particulier

Sauf que la réception du rival parisien au Groupama Stadium a une saveur encore plus particulière pour l’OL.

Il faut dire que le PSG a tenté de repousser la rencontre après avoir vu sa semaine être plus rythmée en coulisses que sur le terrain, la faute à l’affaire Kheira Hamraoui et aux auditions de plusieurs de ses joueuses, et notamment Aminata Diallo.

Puisque la FFF a refusé la demande du club de la capitale, le choc entre les deux formations rivales aura bien lieu à Décines, en clôture de la journée de D1 Arkema.

"Les évènements qui se sont passés sont tristes et ça dépasse l'aspect sportif. Parfois ce n'est pas évident de se concentrer mais on se doit d'être professionnelles et tout faire pour gagner", a réagi Sonia Bompastor en conférence de presse.

"L’équipe qui pourra gagner aura l'ascendant même si il y aura encore beaucoup de matchs à jouer", avait rajouté la coach lyonnaise, consciente de l’envergure qu’a pris le PSG, surtout depuis qu’il a renversé Lyon la saison dernière.

Si Paris sera évidemment privé de Diallo et Hamraoui, l’OL n’est pas en reste : Wendie Renard, Amel Majri et Selma Bacha sont blessées.

Coup d’envoi à 21h.