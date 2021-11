Lyon : condamné pour s’être présenté armé devant l’entrée d’un bar où il avait été refoulé

Un individu avait été refoulé à l’entrée d’un bar du 1er arrondissement de Lyon parce que l’établissement avait été loué pour une soirée privée.

Se trouvant déjà dans un état d’excitation avancé à cause d’une dispute avec sa femme et d’une journée de travail compliquée, cet habitant de Vaulx-en-Velin âgé de 41 ans s’était représenté quelques minutes plus tard devant les agents de sécurité du bar et avait exigé de rentrer.

Selon le Progrès, les vigiles craignaient de le voir sortir un couteau et l’avaient maîtrisé. Sur lui, ils retrouvèrent finalement un pistolet chargé.

L’arme n’a jamais été exhibée, mais le Vaudais a été récemment jugé au tribunal judiciaire de Lyon. Il a expliqué aux juges qu’il avait fait l’acquisition du pistolet pour 350 euros place Gabriel-Péri à la Guillotière dans le but de se protéger au travail (il livre des passeports et des carte d’identité pour l’Imprimerie nationale).

Puisque le pistolet n’était pas létal et qu’il n’avait pas été brandi, le prévenu a écopé de 2000 euros d’amende et d’une interdiction de détenir une arme pendant 5 ans.