Face à un PSG traumatisé, l’OL féminin reprend le pouvoir (6-1)

Pour le premier grand choc du championnat, Lyon recevait le Paris-Saint-Germain. On le sait, celui qui remporte ces deux confrontations peut largement envisager le titre en fin de saison.

Si Sonia Bompastor pouvait se plaindre de ne pas pouvoir compter sur un effectif complet, avec notamment les blessures de Wendie Renard et Amel Majri, Didier Ollé-Nicole avait bien plus de problèmes à gérer au sein de son groupe. L’affaire Hamraoui, avec la garde à vue d’Aminata Diallo et l’audition de Sakina Karchaoui, a bouleversé la semaine des joueuses parisiennes, qui espéraient le report de la rencontre au Groupama Stadium.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’OL féminin en a profité pour ne faire qu’une bouchée de son rival.

Dès la 15e minute de jeu, un penalty était transformé par Catarina Macario (1-0). Avant que Danielle Van de Donk ne double la mise quelques minutes plus tard (2-0).

L’expulsion à la 26e minute de la parisienne Ashley Lawrence compliquait un peu plus la tâche pour les coéquipières de Marie-Antoinette Katoto.

Au retour des vestiaires, Melvine Malard reprenait un corner de la tête à la 53e minute (3-0). Le cauchemar se poursuivait à la 59e, avec Damaris Egurrola, là aussi de la tête sur coup de pied de coin (4-0).

Puisque cette seconde période était une question de corners, le PSG réduisait la marque lors de cet exercice à la 75e (4-1).

Et quoi de mieux que cette rencontre au sommet pour le grand retour d’Ada Hegerberg ? Muette depuis son retour timide de blessure, la Norvégienne signait un doublé en seulement trois minutes ! La Ballon d’Or 2018 permettait à Lyon de mener 6-1. Dire que le PSG n’avait encaissé aucun but depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues…

Mercredi, les coéquipières d’Amandine Henry se déplaceront à Munich dans le cadre de la Ligue des Champions.