Gilles Gesquière : "Réconcilier industrie et société à Lyon"

L'université de Lyon organisera la semaine prochaine des conférences dans le cadre de Pop'Sciences Forums, et notamment avec le thème "réconcilier industrie et société", ou plus vulgairement "la place de l'industrie en ville".

"Est-ce qu'elle doit être en centre-ville ? A 50 kilomètres à cause de la pollution ? On va avoir des problématiques de transport. La ville faisant système, il faut avoir la réflexion de la production au sein de la Métropole ou à des milliers de kilomètres. Le chercheur peut travailler sur des problématiques de logistique, de pollution, de travail en ville. Ca peut servir à la société", indique Gilles Gesquière.

L'enseignant a évoqué également la production locale, les smart cities moins prisées des écologistes que de Gérard Collomb ou encore le rôle des informaticiens en soutien de la Métropole sur des questions telles que la végétalisation.

