Lyon : il agresse sexuellement une étudiante et son avocate

Un individu avait importuné une jeune femme en pleine rue, dans le 4e arrondissement de Lyon. Il lui avait dans un premier temps proposé de le suivre à son domicile mais face à son refus, il l'a tiré par le bras.

Le quadragénaire a ensuite caressé la poitrine et l'entrejambe de la victime tout en faisant semblant de se masturber. Placé en garde à vue, ce Lyonnais d'origine italienne a nié les faits en assurant qu'il voulait retirer une tache présente sur le jean de l'étudiante.

Au commissariat, il s'était également montré violent et avait essayé de toucher son avocate.

Le mis en cause a donc été présenté au tribunal ce vendredi pour un jugement en comparution immédiate après avoir été entendu par un psychiatre qui a reconnu chez lui une altération du discernement n'empêchant pas une condamnation.

Comme le rapporte le Progrès, il a une nouvelle fois nié les faits en évoquant qu'il ne se permettrait pas de faire une telle chose. A la barre, l'accusé a clairement mis en cause la version de sa victime.

Finalement, les juges l'ont reconnu coupable et condamné à dix mois de prison dont six avec sursis et à 1200 euros de dommages-intérêts à verser à la jeune femme qui, en état de choc, a été hospitalisée.