OL-OM arrêté : Lyon veut "radier à vie" le supporter auteur du lancer de bouteille

Sur son site Internet et sur les réseaux sociaux, le club a rappelé sa version des faits après l'arrêt de la rencontre l'opposant à l'OM dimanche soir au Groupama Stadium.

Jean-Michel Aulas a également indiqué vouloir "radier à vie" le supporter qui a lancé la bouteille sur la tête de Dimitri Payet, provoquant le retour des joueurs aux vestiaires. Mais seulement "si la Ligue et la justice donnent les moyens aux clubs de le faire". "Il est apparu que l’homme n’était pas membre d’un groupe de supporter et n’était pas abonné", précise l'OL qui a porté plainte contre lui et s'est constitué partie civile pour la suite des procédures.

Pas un mot toutefois sur l'éventuel remboursement des billets des dizaines de milliers de fans. Le club attend probablement de savoir si la rencontre pourrait être rejouée au Groupama Stadium avec du public.